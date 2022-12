Wijnaldum corre veloce, il recupero è più vicino

È una frase sentita e risentita, ma a Trigoria continuano a ripeterla con convinzione: "Wijnaldum sarà il nuovo acquisto di gennaio", scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Le difficoltà della Roma a fare mercato non sono più un segreto ed è quasi impossibile portare un giocatore dalle grandi prospettive nella sessione invernale. Tanto vale puntare su chi avrebbe dovuto cambiare il volto della rosa sin da agosto, ma non lo ha fatto per infortunio. Gini stà compiendo lunghi passi in avanti, oggi sarà a Trigoria per il raduno, verrà seguito dai preparatori di Mourinho e domani o mercoledì si sottoporrà alla visita di controllo alla tibia fratturata. A quel punto verrà valutata l'opportunità se farlo partire o meno con la squadra per il Portogallo.