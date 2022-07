Wijnaldum chiama: “Che succede?”

Lui, il suo ok al trasferimento in giallorosso lo ha già dato. Al telefono a Mourinho e all’intermediario che si sta occupando da poco meno di una settimana della trattativa

Georginio chiama, per ora senza ricevere risposte. “Che succede?”, si è domandato ieri il centrocampista dai suoi account social, quasi a voler imprimere un’accelerazione alla trattativa tra Psg e Roma , scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Lui, il suo ok al trasferimento in giallorosso lo ha già dato. Al telefono a Mourinho e all’intermediario che si sta occupando da poco meno di una settimana della trattativa.

Il condizionale è d’obbligo ma Roma e Psg saranno in Israele. I giallorossi impegnati ad Haifa in un test amichevole contro il Tottenham di Conte. Il Psg invece di scena a Tel Aviv nella Supercoppa francese contro il Nantes. Entrambi i club saranno seguiti dalle rispettive proprietà: Dan e Ryan Fredkin per la Roma, Al Khelaifi per i transalpini. I rapporti tra le parti sono ottimi e Mou si augura che possa esserci la definitiva svolta.