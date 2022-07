Wijnaldum a oltranza

Si tratta senza sosta per Georginio Wijnaldum. Dan Friedkin lo vuole regalare a José Mourinho, ma a condizioni sostenibili. Quello tra Psg e Roma non è un braccio di ferro, ma un colloquio amichevole tra due società molto vicine politicamente. Entrambe hanno interesse che la trattativa vada in porto. Wijnaldum ama l’Italia, ha già detto “sì” a Mourinho e il fratello Giliano sta mandando segnali inequivocabili sui social (segue la Roma su Instagram e parla in privato con i tifosi). Il problema, però, è la formula: il Psg è disposto a pagare metà dello stipendio da 9 milioni al giocatore, ma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto a 10 milioni nell’accordo. Pinto, invece, ha proposto il prestito con diritto. Complicato - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - che i francesi diano il via libera e, infatti, hanno richiesto l’inserimento di Zalewski come contropartita (richiesto anche dal Tottenham), ma Mourinho lo ha tolto dal mercato perché elemento imprescindibile sulla sinistra assieme a Spinazzola.