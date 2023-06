Volpato e Missori al Sassuolo per 10 milioni

Sono praticamente chiuse le cessioni di Volpato e Missori (rispettivamente 7,5 e 2,5 milioni) al Sassuolo. La Roma intascherà 10 milioni e si è garantita il 15% sulla futura rivendita di entrambi. Operazioni che si aggiungono a quelle di Tahirovic all’Ajax (8,5 milioni bonus inclusi) e Kluivert al Bournemouth (11 milioni). Il valore delle plusvalenze, dunque, si aggira intorno ai 22 milioni, entro un paio di giorni Tiago Pinto dovrà trovare altri 8 milioni. In uscita - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - Carles Perez che vuole tornare al Celta Vigo: l’offerta è di quattro milioni, troppo bassa per i giallorossi che ne voglio 6,5. Su Darboe ci sarebbe il Lask. A breve verrà annunciato il ritorno di Llorente: il Leeds vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto a 5/6 milioni al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Discorso diverso per Kristensen che potrebbe arrivare a Trigoria in prestito secco. Non è chiusa la pista Frattesi che viene valutato dalla Roma 30 milioni (compresa la percentuale della rivendita), mentre il Sassuolo ne vorrebbe incassare 40. Non è escluso che nella trattativa possa entrare Bove. In attacco interessa Scamacca, ma il West Ham per adesso non apre al prestito. È stato offerto Daka, ma solo a titolo definitivo.