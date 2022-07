Volpato è la pedina per sbloccare l’operazione Frattesi con il Sassuolo

Ancora un incontro . L’ennesimo. A dimostrazione che, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, al di là delle dichiarazioni comunque non negative dell’ad Carnevali (“Non siamo così lontani da quello che noi chiediamo e quello che offrono loro") Roma e Sassuolo continuano a lavorare per definire il trasferimento di Frattesi nella Capitale.

Ora va trovata soltanto la formula giusta. Perché se la somma richiesta per il cartellino di Frattesi (32 milioni), defalcata del 30% in possesso della Roma porta la richiesta a 22,5 milioni, a Trigoria (fermi a 17,5) non vogliono perdere del tutto il controllo sul cartellino dell’italo-australiano. Che dopo un ottimo Europeo Under 19 ha visto la sua valutazione crescere.