Voeller: “Abraham, vuoi la finale? Fai come me. La Roma può vincere la Conference”

L'ex centravanti giallorosso: "Mourinho è l'allenatore giusto per questa piazza"

Tutto. Il finale drammatico, noi che attaccavamo e Schmeichel che parava tutto. Poi è arrivato il mio gol, l’esplosione dell’Olimpico. Non ho mai sentito in carriera un boato del genere. Meraviglioso. Ricordo che dopo la rete ho dovuto chiedere la sostituzione perché non riuscivo più a camminare. Molti di noi giocavano con i crampi, io avevo problemi muscolari.