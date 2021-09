Vina stanco, pronti Calafiori o Ibanez

Il brasiliano a sinistra se torna Smalling in coppia con Mancini

José Mourinho certifica la buona salute della squadra, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nonostante qualche elemento acciaccato dalla Nazionale, contro il Sassuolo sono tutti a disposizione. Vina è rientrato soltanto ieri mattina dall’Uruguay e quindi il tecnico sta studiando due soluzioni: la prima, più concreta, riguarda Calafiori mentre l’altra è Ibanez per far esordire poi Smalling al centro della difesa. A destra è confermato Karsdorp, l’altro centrale sarà Mancini. A centrocampo Veretout e Cristante e sulle trequarti, alle spalle di Abraham, ci saranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Da non sottovalutare Carles Perez che ha ricevuto grandi complimenti da Mourinho in conferenza stampa.