Vina a un passo: 10 milioni al Palmeiras

Pinto conta di chiudere in settimana le cessioni di Olsen e Kluivert per poi dare l’assalto all’esterno che sostituirà Spinazzola

In Portogallo con il terzino sinistro. E’ stata questa la promessa di Pinto a Mourinho, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il gm conta di chiudere in settimana le cessioni di Olsen e Kluivert per poi dare l’assalto all’esterno che sostituirà Spinazzola. Il nome più avanti a tutti è quello di Matias Vina che sarebbe molto vicino alla Roma: pronta l'offerta di 10 milioni più bonus. Le alternative sono Maouassa del Rennes e Reinildo del Lille che si aggiungono a Benseabini e Telles. Il profilo nuovo per l’attacco è quello di Luis Diaz. Su di lui pende una clausola da 80 milioni, ma il Porto è disposto a venderlo per 20. Il 28 luglio ci sarà proprio la sfida ai Dragoes e magari quella sarà l’occasione per sondare il campo. Nelle prossime ore, intanto, si dovrebbe sbloccare l’affare Xhaka.