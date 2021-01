Villar-Cristante: due per un posto. Zaniolo torna social: “Carica ragazzi”

Fonseca non potrà cambiare per il derby e gli undici scesi in campo contro l’Inter saranno gli stessi che si vedranno venerdì. Mirante e Pedro, che ieri si sono allenati nel giorno di riposo, difficilmente riusciranno a essere a disposizione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L’unico ballottaggio riguarda Cristante e Villar. Lo spagnolo ha dimostrato contro L’Inter di poter giocare senza problemi anche in partite di alto livello. A sinistro confermato Spinazzola, che sfrutterà i tre giorni che restano per ritrovare la forma migliore. Intanto Zaniolo ha lanciato la carica sui social: “Tutti uniti per una settimana da Roma” ha scritto su Instagram.