Vierchowod: “Vialli mi fece una rovesciata e diventammo amici. Sarà sempre con me”

La morte di Gianluca Vialli continua a generare tristezza, amarezza e tanti ricordi però bellissimi legati alle sue qualità calcistiche ma soprattutto umane. Come sottolinea Pietro Vierchowod: "È venuto, prima di tutto, a mancare un amico e una grande persona ". Il suo compagno alla Samp, alla Juve e in Nazionale, lo omaggia nell'intervista rilasciata a Salvatore Riggio su 'Il Messaggero': "Noi di quella squadra, siamo tutti legati. Tutti sapevamo di questo male, ma non ce l’aspettavamo comunque. È peggiorato all’improvviso".

Lei difensore, Vialli attaccante. Invece, da avversario come era? "Quando lui è andato via dalla Sampdoria, accettando il trasferimento alla Juventus, mi ha fatto un gol a Genova, a Marassi. Abbiamo scambiato due parole in campo, qualche battuta. Poi ha fatto gol e ha esultato, come è giusto che fosse. È stato molto bello affrontarlo in quell’occasione".