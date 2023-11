Viaggio per Praga con la Lazio nel mirino: Dybala a piccoli passi per tornare al top

Cento minuti o giù di lì, nessuno li aveva immaginati, nemmeno José Mourinho, che si aspettava di superare il Lecce con meno apprensione. Paulo Dybala, invece, è stato costretto all'extra time, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Il programma era chiaro: un'ora domenica, e poi il meglio nel derby. Ma lo stesso attaccante argentino ha cambiato programma, vuole andare a Praga e giocare, magari un solo spezzone. Vedremo se Mou lo accontenterà, anche se ha fatto intendere che sarà del gruppo che domani partirà per la Re pubblica Ceca. Poi sarà derby, che Paulo a Roma non ha ancora vinto, giocando una sola partita, per 45 minuti. Assente nella prima sfida con la Lazio, presente-assente nella seconda: la Roma ha rimediato due sconfitte. Eppure la storia di Dybala contro la Lazio è un'altra: in passato aveva dimostrato una certa sensibilità nei confronti delle squadra biancoceleste, segnandole 7 reti in campionato (2 con la maglia del Palermo e 5 con quella della Juve), più 4 nelle tre finali di Supercoppa, giocate con il bianconero addosso. Undici reti in 21 match, ottenendo 10 successi, 3 pari e 8 sconfitte. Quest'anno Paulo è fermo alle due reti segnate all'Empoli, sono di più gli assist, tre: due nella sfida con l'Empoli e uno con il Lecce, due per il suo compagno di reparto Lukaku (uno a Pellegrini), con cui ha giocato solo 483 minuti, distribuiti su sette partite, perdendo solo a Genova. Una affinità naturale, ma che va ancora affinata.