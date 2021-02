Via libera per Zaniolo, si offre il terzino Hysaj

Zaniolo torna a far parlare di sé. Non solo per l’intervista alla rivista di moda Icon: “La Roma? Mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla?“. Ieri Nicolò si è recato a Villa Stuart per la visita di idoneità dopo aver superato il Covid. Oggi incontrerà lo staff medico giallorosso a Trigoria per stilare un nuovo programma di lavoro. L’obiettivo rimane l’Europeo, anche se il medico che lo ha operato preferirebbe rimandare il rientro in estate. Buone notizie da Pedro: ieri si è allenato in gruppo. A Trigoria si è visto l’agente di Hysaj che a giugno si svincolerà dal Napoli.