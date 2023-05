Verso il Bologna: tornano Solbakken e Camara. Smalling, rinnovo sì e Bayer no

Wijnaldum in vista della trasferta con il Baver Leverkusen, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Al Dall'Ara giocherà chi è meno stanco, come Solbakken che non può disputare l'Europa League perché non in lista. A centrocampo potrebbe tornare Camara, resterà in panchina uno tra Abraham e Belotti e in difesa ci sarà ancora Cristante. Il recupero di Smalling- il suo manager è in Italia, rinnovo in vista - non è prossimo, difficile che riesca a farcela per il Bayer. Non ci sarà nemmeno Salvatore Foti squalificato dalla Uefa per tre giornate (la Roma presenterà ricorso), il vice di Mou era stato fermato almeno una giornata per "aggressione a un altro giocatore" dopo la manata a Gimenez in Roma-Feyenoord. Non sorride nemmeno il Bayer che dice addio fino al termine della stagionea Kossounoue Andrich.