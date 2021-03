Veretout, stop di un mese. Karsdorp vede il rinnovo

Veretout si ferma. Almeno 30 i giorni di stop per il francese che ieri si è sottoposto agli esami strumentali presso Villa Stuart. La lesione è tra il primo e il secondo grado anche se, visto il versamento ancora esteso, è stato impossibile stabilire con esattezza l’entità reale del danno, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”. Esami quindi che saranno ripetuti presumibilmente tra qualche giorno. Il francese salterà sicuramente 5-6 partite (la doppia sfida di Europa League con lo Shakthar Donetsk e le gare di campionato contro Genoa, Parma, Napoli e Sassuolo) provando a rientrare contro il Bologna, il prossimo 11 aprile.

Rientrerà dal primo minuto Karsdorp, autore dell’assist vincente per il guineano a Firenze. L’olandese sta trattando da almeno 14 giorni il rinnovo con il club per prolungare l’attuale intesa (scade nel 2022) sino al 2025 con leggero aumento salariale. Possibili novità la prossima settimana. A sinistra è da valutare Spinazzola che ieri, dopo aver svolto un allenamento differenziato, ha effettuato dei controlli medici per un fastidio alla caviglia.