Veretout, la Roma gira intorno a lui

Tutto o quasi ruota attorno a lui. A Jordan Veretout. In campo e fuori, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Perché se Fonseca vorrebbe tenerselo stretto, la sua permanenza ancora non è certa. Il Napoli lo vuole, al di là del domino dei 9 (Dzeko/Milik) che con Suarez sempre più vicino a liberarsi dal Barcellona in ottica Juve, è messo seriamente in pericolo. La Roma non intende cederlo ma non lo ritiene incedibile. Un gioco di parole che fotografa la situazione. Un mese fa nei primi colloqui tra i due club, alla valutazione azzurra di 22 milioni, la replica di Trigoria prese come punto di riferimento Allan.

A meno di 30 milioni la Roma non tratta. E qui entra in gioco l’agente del ragazzo. Che quando viene interpellato dal sito di turno si appresta ad assicurare (e rassicurare) come il suo assistito rimarrà al 100%. Poi, però, parla da tempo con il Napoli. Non va biasimato, fa semplicemente il suo lavoro. Che è quello di far guadagnare di più il calciatore, con il quale sabato si è intrattenuto a colloquio a Casal Palocco. Veretout alla Roma percepisce 2,4 milioni. Se De Laurentiis è disponibile ad offrirgliene 3-3,2 inizierà il pressing sul club giallorosso. Altrimenti verrà tutto derubricato con le solite illazioni giornalistiche. Il giochino è semplice. E nemmeno inedito.

Il procuratore di Jordan intende inoltre giocarsi con Fienga, a tempo debito, un jolly. Si tratta di Biraghi, rientrato a Firenze dopo l’esperienza all’Inter (scambio con Dalbert) ma di nuovo con le valigie pronte. La possibilità che il laterale (attualmente convocato in nazionale per i due impegni di Nations League: curiosità, si gioca il posto da titolare con Spinazzola) possa approdare a Trigoria, adesso che Kolarov ha salutato, è concreta. Anche con una formula vantaggiosa che ormai è molto di voga in serie A: prestito con diritto di riscatto.

Fonseca (che ha chiesto la conferma di Veretout) amerebbe eventualmente rimpiazzarlo con Fred ma visti i rapporti a dir poco in salita con il Manchester United per Smalling (ricominciati i contatti tra le parti per il riscatto del difensore), non sembra la pista più semplice da perseguire.