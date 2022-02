“Venti” di crisi in Casa Totti: con Ilary aria di separazione

La voce che i due fossero ai ferri corti gira da qualche settimana ed è attuale quella che si starebbero per separare

Marzo 2002, marzo 2022: venti anni insieme. Una vita, che sembrava infinita. Da un po’, Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più loro, non si fanno quasi mai vedere insieme, condividono pochissimo le storie social, attività molto frequente fino a qualche tempo fa (l’ultima risale al Natale scorso), con gag tipo Sandra e Raimondo, che hanno fatto impazzire i fans, specie durante il lockdown di quasi due anni fa, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La voce che i due fossero ai ferri corti gira da qualche settimana ed è attuale quella che si starebbero per separare, pur condividendo ancora la stessa casa. Nulla di ufficiale, ovvio, anche perché ci sta che la coppia stia provando a ricucire un rapporto che sembrerebbe, dopo tanti anni, oramai svuotato. Per adesso, la coppia è rimasta in silenzio e sui social non si mostra più. Qualcuno dice che sia già tutto in mano agli avvocati. Chissà se Totti – qualora la separazione venisse confermata – non possa ritrovare entro l’anno l’altro amore più grande della sua vita: la Roma.