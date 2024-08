Va in scena il derby mancato dei Friedkin

Everton-Roma poteva essere il primo derby in casa Friedkin. Questa è una delle curiosità di questo test pre-campionato, programmato nei giorni nei quali Dan e Ryan erano alle prese con la due-diligence per l'acquisizione del club inglese. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, lo scorso 19 luglio, quando la fumata bianca sembrava imminente, ecco l'annuncio che ha gelato le speranze dei tifosi dei Toffees: "Dopo un periodo di esclusività, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group riguardo una potenziale vendita di una quota di maggioranza nell'Everton so- no terminate e The Friedkin Group non procederà con l'acquisto del club, rimanendo un creditore del club e orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nella realizzazione del nuovo stadio". Sarà per motivi di opportunità che almeno a ieri sera, la presenza del presidente e del vicepresidente della Roma veniva esclusa al Goodison Park. Ci saranno invece 500 tifosi giallorossi (perlopiù locali) che non faranno mancare il loro supporto a Pellegrini e compagni. Mercato in uscita: Oliveras è a un passo dalla Dinamo Zagabria. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni.