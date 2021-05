Uno sceriffo per lo Special

Il gm Pinto cerca un difensore di alto livello da regalare a Mourinho

Per una volta, Mourinho parte avvantaggiato. Perché fare peggio dell'ultimo biennio, alla voce reti subite, è veramente difficile. Lo Special One eredita un -137, comprese le coppe, senza considerare che per la quarta volta negli ultimi 70 anni la Roma ha concluso un torneo di serie A subendo più di 55 reti (58): non accadeva dal 2004-05, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Attualmente in rosa ci sono 5 centrali: Smalling, Kumbulla, Mancini, Ibanez e Fazio. Jesus, il sesto, può esser considerato ormai un ex visto che si svincolerà a breve. La coppia ad oggi è Mancini-Smalling. Sull'inglese, però, c'è un grosso punto interrogativo legato alle condizioni fisiche. Tra l'altro, già prima dell'ingaggio di Mourinho, l'idea di Pinto era quella di acquistare un "difensore di alto livello" e di personalità, più un giovane. Un binomio che apre molteplici scenari. Le prime scelte monitorate in questo periodo spaziano da Aké (Manchester City), Diego Carlos (Siviglia) e l'ex Rudiger (Chelsea), in più Jérôme Boateng, che si svincola dal Bayern.