Undici portieri in dieci anni: ora la Roma punta su Lloris

Alisson il top, in più gli affidabili De Sanctis e Szczesny. Poi il buio

I numeri uno della Roma degli ultimi 15-20 anni è pari soltanto a una mattinata trascorsa alla stazione Termini, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Gente che va, che viene senza mai trovare pace o un minimo di continuità. C'era una volta Tancredi titolare per quasi 10 stagioni consecutive capace di inanellare in Serie A 258 gare consecutive dal 27 aprile 1980 al 29 gennaio 1989. Ormai in questi anni ci si è abituati a un continuo andirivieni. Quattro nell'ultimo triennio, ben 11 nell'era statunitense. Gli investimenti non sono mancati, come flop: su tutti nell'ultimo decennio quello di Stekelenburg.