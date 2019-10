Under e Mkhitaryan abili per Marassi

Tornano a casa Edin Dzeko e Amadou Diawara operati rispettivamente al volto e al menisco. Il periodo di recupero per entrambi sarà di circa quattro settimane, anche se il bosniaco potrebbe rientrare già in Europa League il 24 ottobre contro il Monchengladbach, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”. Ieri a Trigoria Fonseca ha diretto l’allenamento senza i Nazionali, assente anche Florenzi alle prese con post influenza. Assieme al terzino hanno lavorato in palestra anche Zappacosta (fisioterapia) e Mkhitaryan che dopo la sosta tornerà a disposizione del tecnico assieme a Under.