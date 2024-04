Una stagione in pochi minuti

Come in un classico western: un duello all'ultimo sangue, alle otto della sera, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Venti passi, anzi venti minuti e uno solo resta in piedi: la Roma ci è arrivata in emergenza, con Ndicka accasciato in terra e oggi torna allo Stadio Friuli, ancora più in rincorsa. Viaggio, sfida, doccia, allenamenti e riposo persi per andare a Napoli e poi, giovedì, una delle partite top della stagione, la prima semifinale di Coppa. Grazie Lega e per fortuna questa volta anche la A.S. Roma ha protestato.