Una Spina nel fianco degli altri

Il romanista all'assalto: più ala che difensore. Leonardo è l'attaccante aggiunto dell'Italia

Spina , come lo chiama affettuosamente anche Mancini, è il simbolo di questa Italia che ha coraggio e va sempre all'assalto per prendersi la vittoria, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Parte da terzino, ma fa l'ala. Semplicemente è l'uomo in più. Sbuca dietro le spalle di Insigne per dare un senso a ogni azione. Destro di piede, sinistro di fascia. Mancini lo ha spinto in attacco e davanti ai suoi colleghi. Titolare scelto. E preferito anche al neocampione d'Europa Emerson Palmieri. Spinazzola va sempre al massimo. Se il ct potesse, lo metterebbe sotto una campana di vetro. Perché il suo rendimento, quando sta bene, fa sempre la differenza. Basta analizzare le cifre che lo hanno accompagnato nell'ultima stagione con la Roma: 2 gol, 24 cross riusciti, 4 assist e 37 occasioni create. Ma di presenze, in 51 partite, ne ha fatte 39, solo 27 in campionato.