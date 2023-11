Una Roma piccola con le grandi: solo 3 vittorie su 23 nell’era Mourinho

L’inizio horror in Serie A della Roma, obbliga José Mourinho a dare qualcosa in più negli scontri diretti (e non solo). Non è accaduto a San Siro perché la rosa a disposizione era depotenziata per via dei numerosi infortuni. Ma con il rientro di Dybala, Renato Sanches e prossimamente di Pellegrini, i giallorossi imposteranno le partite con le big per fare risultato e tentare il sorpasso in classifica. Da quando lo Special One siede sulla panchina della Roma - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - negli scontri diretti con Inter, Juventus, Milan, Napoli e Lazio ha totalizzato solo 3 vittorie. Gli altri risultati fanno parte di un ruolino di marcia da rosa di medio bassa classifica: 15 sconfitte e 5 pareggi su un totale di 23 gare giocate. Troppo poco per puntare all’obiettivo stagionale che è la Champions League.