Una Roma da cuori forti

Come con il Monza, all'ultimo fiato. La Roma non muore mai, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Gioca male, si assenta, sbaglia, va sotto, rischia di perdere e poi vince. E il successo con il Lecce stavolta è pesante, perché non ti abbandona alla malinconia di una classifica insignificante, ma ti riporta a soli quattro punti dal quarto posto (avendone guadagnati tre su Atalanta e Milan) e a uno sopra la Lazio (che ha perso a Bologna), avversaria di domenica prossima per quello che sarà un vero e proprio derby spareggio. Ci si gioca la speranza di credere ancora nel posto dorato della Champions, che per ora resta distante ma non un miraggio. Chi perde tra Mourinho e Sarri, è fuori, questo è bene metterlo in conto. Perché male si è fatto in prece denza (ì punti persi con Salernita