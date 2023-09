Una Roma a metà, ci pensa Lukaku

È servita una giocata nella ripresa di Lukaku liberato da un tacco di Cristante, più un'uscita disperata di Svilar per superare lo Sheriff, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Roma torna complicata in trasferta in Transnistria con il risultato che Mourinho chiedeva alle vigilia per non complicarsi troppo la vita nel girone.