Una questione di carattere

Il Derby a Roma è sempre una cosa seria , un momento di grande tensione , scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Se poi arriva dopo un turno di Coppa andato malissimo per colpa nostra, diventa una vera sfida. Mou l’ha capito subito . Il punto non è la formazione, o la tattica, ma le condizioni dei giocatori, la forza disponibile di ognuno e la capacità di concentrazione, senza scivolare nelle nevrosi che spesso hanno rovinato tante occasioni simili.

La Roma porta all’Olimpico i suoi problemi, ma oggi conta soltanto lo spirito di squadra. Trai tanti, mi piace ricordare solo un esempio. Non di vittorie travolgenti, ma un pareggio: 2 a 2, con una doppietta di Totti in una partita che sembrava persa. Non vuol dire che spero in un pari, al posto di una vittoria preferibile, vuol dire che quel giorno (ricordate?) abbiamo visto lo spirito di squadra e il ruolo di un leader.