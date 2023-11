Una nuova Roma per Lukaku-gol

C'è chi sostiene che la pressione di San Siro abbia depotenziato Lukaku dal punto di vista mentale. Chi, invece, è convinto che se la squadra si fosse sbilanciata di più, lui avrebbe ferito i nerazzurri senza troppi problemi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Probabilmente la verità risiede nella seconda ipotesi, perché è ve ro che Romelu fa quasi reparto da solo, ma è altrettanto vero che senza una connessione con il centrocampo non arrivano palloni insidiosi. Quella connessione si chiama Dybala che è rientrato dall'infortunio e domani potrebbe vestire una maglia da titolare. In alternativa c'è Pellegrini, ma la lesione ai flessori lo tiene bloccato in infermeria. C'è anche Aouar a cui piace posizionarsi sulla trequarti, ma sta avendo difficoltà a inserirsi nei meccanismi di gioco. Se chi gli sta accanto sfrutta le sue caratteristiche, l'ex Chelsea è difficile che sbagli. Nei cinque gol realizzati in campionato, due assist sono arrivati dagli esterni (Kristensen e Karsdorp), due dai suoi partner d'attacco (Belotti e Dybala) e uno solo dal centrocampo (Paredes). Non cambia la storia in Europa, dove i gol sono stati tre: due con l'assist della seconda punta (El Shaarawy) e l'altro grazie all'esterno (Celik). Mourinho ha capito che l'unico modo per rendere prolifico Romelu è potenziare la connessione sulla trequarti, magari optando per il 3-4-2-1 modulo che prevede due uomini d'appoggio alla punta. Non è escluso che possa provarci con Lecce schierando Dybala ed El Shaarawy dietro a Big Rom. Questo sbilancerebbe la Roma verso l'attacco e darebbe più opportunità a Lukaku di fare gol.