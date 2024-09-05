Se lo scorso anno José Mourinho avesse avuto Hermoso e Hummels in difesa, forse l'epilogo sarebbe stato differente. Lui la sua linea difensiva la immaginava così, con calciatori di carattere, fisicità, autorevolezza ed esperienza, capaci di affrontare tutte le situazioni e sostenere la pressione di un allenatore esigente fino allo sfinimento, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ieri è arrivato il tedesco, ultimo rinforzo per De Rossi cercato sin dall'inizio dell'estate (se ne parlava anche a giugno) e poi sfumato per colpa di Smalling che ha provato a rimandare il suo sbarco in Arabia Saudita. Solo il fatto di essersi rimesso in gioco a 35 anni, l'anno dopo aver sfiorato la Champions a Wembley contro il Real Madrid diventando il miglior difensore della competizione, traccia la dimensione delle sue qualità. Una statistica su tutte lo definisce: è stato il difensore con più passaggi di rottura (133) della linea avversaria nella scorsa Champions. Cosa significa? Che è in grado di impostare "rompendo" una linea avversaria e creando un'opportunità offensiva. Per riuscirci il passaggio deve essere necessariamente rapido e preciso così da favorire un contropiede. Qualità che nessun difensore della Roma aveva fino al suo arrivo. Lui con Hermoso, che lo scorso anno è stato primo in Liga per cambi di gioco e tra i migliori per passaggi progressivi, dovranno essere linfa vitale per la Roma.