Un traguardo che vale un trofeo

La Roma gioca oggi a Lecce, gara importante perché ci sono in ballo i punti per continuare a correre verso la Champions, Sarebbe un traguardo, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud', che equivale ad un trofeo, vista la concorrenza e il grande beneficio economico che ne deriverebbe. Però, da quando ha raggiunto il terzo posto, con 8 punti in più rispetto allo scorso anno, si parla soprattutto di Mourinho, piuttosto che della squadra. E se ne parla, in troppe salse, lasciando intendere che proprio lui oggi sarebbe un problema. E, visto che è impossibile dimostrare che non abbia fatto anche di più del possibile, si ripete che sarebbe un problema una sua futura partenza. Ovvio, banale, perché José non è un problema, ma una risorsa. Îl tema non è il valore dei singoli e dei sostituti, ma la forza di una squadra pronta a dare tutto quello che ha. Se la squadra segue Mourinho, stia certo che i tifosi lo faranno.