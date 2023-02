Un rigore e niente più

La Roma rallenta a Lecce, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Poteva essere l'occasione per addormentarsi al secondo posto, aspettando la gara di domani dell'Inter e invece Mourinho è costretto ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 che si porta dietro un retrogusto amaro. E non perché in Salento non si possa pareggiare. Prima della Roma lo ha fatto il Milan, la Lazio e l'Atalanta hanno addirittura perso. Ma per come si era messa la partita, c'è la sensazione che Dybala e compagni abbiano perso un'occasione. Non come quella in coppa Italia con la Cremonese ma alla fine questi sono punti che pesano. E in una volata che si preannuncia al fotofinish, con altre quattro squadre in corsa, quando hai la possibilità devi sfruttarla. La Roma questa chance l'ha avuta nel primo tempo quando le bastava giocare palla a terra e con semplici uno-due, andava costantemente in porta. El Shaarawy e Abraham in un paio di occasioni hanno trovato ad opporsi un ottimo Falcone che si è ripetuto anche ad inizio ripresa, sempre su Tammy. Proprio la parata sull'inglese, sembrava il prologo ad un forcing finale. E invece la Roma si è spenta, sgonfiata come un palloncino, rischiando anche qualcosa nel finale se Banda non fosse stato in un paio di occasioni troppo egoista.