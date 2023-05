Un punto con vista sul Bayer

La Roma bambina non sfigura e nonostante sia con la testa a Leverkusen strappa un pari importante a Bologna, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L'aggettivo non è casuale. Perché se si guarda la classifica attuale, i giochi per la Champions con la Lazio quarta a +6 sarebbero chiusi. Ma sul campionato pende il nuovo giudizio che riguarderà la Juventus che potrebbe estromettere i bianconeri dalle competizioni europee. Nell'attesa, meglio quindi avanzare e tornare a -2 dal Milan. Anche perché fare di più con una squadra radicalmente trasformata pensando a giovedì, in una partita che potrebbe cambiare i giudizi e le prospettive della stagione, era effettivamente difficile. Più che un turnover infatti la rivoluzione mourinhana somiglia ad un turnunder. Missori, Tahirovic, Svilar, Zalewski sono in campo, mentre Boer, Del Bello, Falasca, Keramitsis, Bove, Volpato e Majchrzak aspettano no il loro turno in panchina.