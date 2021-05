Un invito Special a casa di José

Le motivazioni non mancano per la partita di questa sera contro l'Inter a San Siro. Fonseca vuole una prova d'orgoglio dei suoi. Conte per scacciare il fantasma di Mou

A casa di Mourinho stasera non sarà facile uscire indenni. Per la Roma già tornare a casa senza sconfitta sarebbe stato un miracolo ma oltre a questo si aggiunge il temperamento di Conte che sogna un risultato esemplare. Come scrive Paolo Liguori su Il Messaggero ci sarà il fantasma di Mourinho ad aleggiare su San Siro questa sera. Il popolo nerazzurro stima e rispetta Conte per averli riportati alla vittoria ma lo stesso allenatore pugliese è cosciente che il vero amore è tutto per lo Special One. Anche questo sarà un motivo in più per non sfigurare questa sera. Le motivazioni giallorosse sono forti perché contro Inter e Lazio ci si gioca in tre giorni la possibilità di partecipare ad una competizione europea. Fonsecavorrebbe una prova d'orgoglio dai suoi prima di lasciare: contenere la capolista e prendersi una rivincita nel derby per riportare entusiasmo. Verrà presto il momento di misurare l'effetto che una sferzata di energia data dall'arrivo di Mourinho avrà su un corpo debilitato da tanti anni di Pallotta.