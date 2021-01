Un derby Nazionale

Domani sera, dentro l’Olimpico deserto, Roberto Mancini seguirà il derby sugli spalti, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Nella stagione che porta dritta all’Europeo, il ct raccoglie ogni settimana dati e valutazioni sui possibili 23 convocati per la manifestazione continentale. Dentro quella lista finiranno sicuramente giocatori della Roma e della Lazio. Proprio all’Olimpico l’11 giugno è prevista la gara inaugurale del torneo, per la prima volta itinerante, con gli azzurri che affronteranno la Turchia.

Sono 9 i giocatori giallorossi e biancocelesti chiamati nell’era Mancini, di cui solo Mirante non è mai sceso in campo. Nicolò Zaniolo è il simbolo della gestione del nuovo ct: giovane, tecnico e spensierato, come da impronta del nuovo corso. Acerbi è diventato il perno della difesa, Pellegrini è stato utilizzato più di Immobile, Spinazzola è diventato il fluidificante titolare a sinistra, Cristante gioca nel suo ruolo più in azzurro che in giallorosso. Mancini punta forte sugli interpreti del derby, per la Lazio sono già sicuri Immobile e Acerbi, per la Roma Spinazzola. Se non si fosse infortunato, anche Zaniolo sarebbe entrato nella lista. Pellegrini e Cristante rischiano di giocarsi il posto tra di loro e il loro destino è anche legato a quello degli altri centrocampisti, da Barella a Sensi.