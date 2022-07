Un campione, quattro ruoli. Così José ridisegna l’attacco

La domanda, dunque, è: con chi lo farà giocare Mourinho? Il dove sembra abbastanza chiaro (seconda punta) dai primi test in amichevole in cui è stato confermato il 3-4-1-2. Il problema sarà schierare l’assetto tattico migliore con Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham a disposizione. Un (non) problema che tutti gli allenatori di Serie A e non solo vorrebbero avere. Con questo schema, Nicolò e la Joya avrebbero difficoltà a giocare insieme dato che Lorenzo è impiegato nel ruolo di trequartista e il 22 in quello di seconda punta accanto ad Abraham. Un’alternativa può essere quella di arretrare l’ex Juventus sulla trequarti e scalare Pellegrini a centrocampo, ma in questo caso si rischia di perdere l’apporto offensivo del capitano romanista e avere una squadra troppo sbilanciata in avanti.