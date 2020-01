Un bocconcino di parmigiano

Due bocconi di Parmigiano non bastano a rimettere in corsa un Roma reduce da due sconfitte in casa in campionato, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’.

Ci vorrebbe altro per la seconda parte, a cominciare da una vittoria convincente a Genova e poi l’esame più duro del derby. Fonseca gestisce benissimo il suo personaggio, piace e spicca in un deserto di personaggi societari sospesi tra un passato pallottiano di delusioni e un futuro incerto, sempre a stelle e strisce, ma affidato ad un vero imprenditore. Al momento, le uniche certezze sono i giocatori,ma nella Roma i più bravi vanno e vengono, sempre per iniziativa dei dirigenti.

Il recentissimo caso Spinazzola è l’emblema di tante incertezze, errori e trattative non trasparenti. In nome delle plusvalenze, il difensore fu preso dalla Juve, in cambio dell’emergente Luca Pellegrini, più 10 milioni. Ora la Roma non ha Politano e Spinazzola resta giallorosso,ma con impiego incerto.

Le incertezze sono tante, troppe, le certezze non molte. Cominciamo a misurare la salute giallorossa e la reazione di Fonseca da oggi a Genova, a considerando che i rossoblu cercheranno punti disperatamente.