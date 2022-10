Un altro Cassano spopola a Trigoria

Segna gol mozzafiato, gioca tra l’attacco e la trequarti e si chiama Cassano scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non si tratta di Antonio, ma di Claudio (non sono parenti) giovane della Primavera che si sta imponendo con i suoi pari età. Ieri contro il Lecce ha realizzato la rete numero otto della stagione. Mou lo ha già adocchiato e lo ha portato con sé in panchina a Siviglia (prima convocazione). Nato nel 2003 a Trani, ha mosso i primi passi nel Barletta per poi scegliere l’Under 15 del Bisceglie. Da lì la sua carriera ha preso il decollo con un provino nel Parma e poi l’approdo alla Roma. Lo avevano visionato anche Lazio, Juve, Venezia e Ascoli ma tutti lo hanno scartato con la stessa motivazione: "È bravo con il pallone, ma è troppo basso". I giallorossi, invece, ci hanno creduto e lo hanno tesserato nella stagione 2018/19. Claudio farà il calciatore, per tutti è un predestinato.