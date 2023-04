Uefa, no ai tifosi giallorossi a Rotterdam. Telefonata cordiale tra i due sindaci

La Uefa vieta la vendita dei biglietti ai tifosi della Roma per la trasferta contro il Feyenoord di giovedì 13. Un provvedimento arrivato a nove giorni dalla gara d’andata dei quarti di Europa League, forse con troppo ritardo viste le proteste da parte di chi aveva già acquistato il biglietto aereo per l’Olanda. Nel comunicato vengono ripercorsi tutti i passaggi: "Nell’ultimo periodo ci sono stati frequenti contatti con la Roma e la Uefa per discutere delle varie opzioni. Alla fine le autorità italiane hanno deciso che i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma".