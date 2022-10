Tutto sulle spalle di Tammy a Siviglia

A Siviglia per vincere o pareggiare. La sconfitta della Roma contro il Betis giovedì prossimo non è contemplata perché significherebbe correre il rischio di arrivare terzi nel girone e retrocedere in Conference League. Il ko di Dybala limita le rotazione in attacco, dove mancherà anche Zaniolo e tornerà dal primo minuto Abraham. Ieri, riporta Il Messaggero, ha dato qualche segnale di risveglio. Difficile pensare alle due punte: Pellegrini tornerà nel ruolo di trequartista al posto dell'argentino, in mediana Matic è pronto a far coppia con Cristante.