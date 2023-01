Tutto è possibile, tranne i miracoli

Tre spine oggi per la Roma. Velenose: Zaniolo, la partita al Maradona col Napoli, l’inizio del girone di ritorno e quattro avversarie per soli tre posti in Champions. L'ultima spina è la più profonda, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Alle 23 misureremo danni e vantaggi. Con Mou, tutto è possibile. E Zaniolo? E' una ferita aperta. Se uno rifiuta una volta la maglia giallorossa, l’ha persa per sempre. Noi tifiamo la maglia e anche i giocatori, soprattutto quelli che la amano come noi. Basta guardare la storia di Totti e De Rossi e di molti altri, perfino allenatori.