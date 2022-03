Turnover di Coppa senza esagerare

La Roma parte con una rete di vantaggio, impossibile fare calcoli

La testa della tifoseria giallorossa è già al derby (sold out assicurato: oltre 51mila le presenze garantite, rimangono a disposizione 200 biglietti in Monte Mario). Prima però c’è la gara di ritorno contro il Vitesse (arbitrerà il romeno Petrescu), scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non proprio un proforma da quando la Uefa ha deciso che i gol in trasferta, in caso di parità, non valgono più doppio. La Roma parte con una rete di vantaggio, impossibile fare calcoli. La partita va dunque giocata con la massima attenzione. Anche per ripagare l’affetto dei 38mila che di giovedì sera lasceranno i divani di casa per spingere Pellegrini e compagni ai quarti di Conference.