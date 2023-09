Turnover al minimo contro il Genoa

Con cinque punti in cinque partite di Serie A, José Mourinho non può permettersi il turnover contro il Genoa (giovedì ore 20.45), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Giocheranno i migliori a disposizione, sapendo di poter contare anche su Pellegrini e Aouar. Se le indicazioni saranno confermate, allora i giallorossi torneranno al 3-5-2 con due mezzali e un centrocampista centrale. Certi della maglia Paredes e Cristante, poi tutto ruoterà attorno alle condizioni fisiche del capitano edell'ex Lione. Con l'infortunio di Sanches e Bove che non convince a pieno, le alternative sono ridotte. Dubbi anche sulle fasce: Spinazzola non è al top atleticamente e Zalewski sta accusando l'assenza di un centrale di sinistra che possa colmare le sue lacune difensive. In attacco tutto graverà sulle spalle di Lukaku e Dybala.