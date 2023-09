Troppo Milan, la Roma c’è solo alla fine

Rossoneri superiori per un'ora: gol di Giroud e Leao. Poi restano in dieci e la gara si riapre: entra Lukaku, accorcia Spinazzola, ma non basta

Redazione

Stefano Pioli si gode Leao e gli altri, Mou aspetta Dybala e il miglior Lukaku. II Milan è di più, la Roma è un cantiere, con calciatori fragili, in ritardo e ancora da assemblare. Finisce con l'ovvio: vittoria dei rossoneri, un gol per tempo. Lukaku c'è e gioca una ventina di minuti, e la scossa la dà. Qualcosa si intravede, almeno si intuisce (si spera) che forse su di lui il tecnico possa impostare una squadra vera: la Champions non può sfuggire, serve Romelu e anche Dybala, che in tre partite ne ha giocata mezza. La partenza della Roma - racconta Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - è lenta. Celik salva su Loftus-Cheek, ma l'intervento è inutile perché, grazie alla chiamata del Var (Irrati), l'arbitro Rapuano scorge un tocco di Rui sull'inglese. Il rigore viene concesso, Mou, tornato in panchina dopo la squalifica, sussurra (eufemi smo) un bel "vergogna". Cade il castello di Mou. L'affare si complica ancora di più quando, alla mezzora, Aouar è costretto a uscire per noie muscolari.

Il Milan ha più qualità, gioca sul tappeto. Con l'uscita di Aouar, in campo c'è la Roma dello scorso anno con il solo Paredes in più, senza Dybala e Abraham e con Celik-Llorente, quindi la Roma 2, che è arrivata settima. Se il primo tempo parte in salita, l'inizio ripresa sembra la scalata dello Zoncolan: dopo appena due minuti, sale in cattedra Leao, che spinge al volo sull'angolino di Rui un cross pennellato di Calabria. Celik lo marca a vista. Il turco appare inadeguato, anche quando gli arriva addosso Theo. La Roma non reagisce subito, aspetta Lukaku. Belotti fa espellere Tomori e l'ultima mezzora, dieci contro undici, qualcosa in più si vede, almeno torna l'orgoglio. Il primo tiro della Roma arriva al minuto 68, con ElSha, Maignan non ha problemi. Rischia Mou, inserendo Lukaku, con due allenamenti con la nuova squadra. Il belga ci prova dal limite, palla alta, ma l'Olimpico impazzisce. Vede qualcosa, almeno per il futuro. Spinazzola segna a pochi minuti dalla fine. L'arrembaggio è lieve ma emozionante. Ma non basta.

