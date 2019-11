Troppi infortuni? E’ arrivata la benedizione dei campi

Chissà se a Trigoria, dopo l’ecatombe di infortuni che ha colpito la Roma negli ultimi due anni e mezzo, non abbiano letto di sfuggita le parole di Feuerbach. Il filosofo tedesco amava infatti ricordare che “se per la teologia solo ciò che è sacro è vero, per la filosofia solo ciò che è vero è sacro“, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

Fatto sta, per non lasciare nulla d’intentato, la Roma – che aveva già fatto benedire la sede dell’Eur il giorno dell’inaugurazione – ha concesso il bis con i nuovi campi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il tutto – come rivelato da Teleradiostereo – è accaduto prima della gara contro il Milan, venerdì 25 ottobre alla presenza del Monsignor Rino Fisichella che, scherzando nell’occasione, ha voluto rimarcare come lui fosse anche “un esorcista”.