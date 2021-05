Trigoria, colloquio tifosi-giocatori

Alcuni calciatori, tra cui Pellegrini e Dzeko, hanno avuto un breve confronto con i tifosi

Circa duecento tifosi a Trigoria per chiedere alla squadra di onorare quel che resta del campionato, specie il derby, come riporta Il Messaggero. I ragazzi della Sud durante la contestazione hanno esposto uno striscione su piazzale Dino Viola: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio… Non dimentichiamolo mai”. Alcuni calciatori, tra cui Pellegrini e Dzeko, hanno avuto un breve colloquio con i tifosi, terminato con un applauso. Presente anche Tiago Pinto.