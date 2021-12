Tra Gualtieri e Friedkin incontro allo stadio: tante ipotesi sul futuro

Con la società giallorossa è sempre in piedi il discorso per trovare un nuovo progetto per l'impianto che la Roma vuole realizzare per il futuro

Un incontro con Dan Friedkin e uno con Francesco Totti, allo Stadio Olimpico, per Roberto Gualtieri. Come riporta Il Messaggero, con la società è sempre in piedi il discorso per trovare un nuovo progetto per l'impianto che la Roma vuole realizzare per il futuro. Ieri si è registrata la smentita dell'Eni su un possibile accordo nell'area del Gazometro, all'Ostiense: "Ci teniamo a precisare che ci siamo resi disponibili a fornire i dati relativi all’area di interesse ma non esiste nessuna trattativa, né tantomeno un accordo firmato per la realizzazione dello stadio nell’area" si legge in tweet sull'account dell'azienda. Per ora l'amministrazione comunale attende i passi concreti della Roma. Tra le aree possibili Ostiense, Pietralata, Tor Vergata e Tiburtina.