Totti, vertice con la sindaca: piano per un campo di padel

Un incontro “amichevole” con la sindaca Raggi. Come riporta Il Messaggero, Ieri Francesco Totti è stato ricevuto a Palazzo Senatorio dalla prima cittadina. L’obiettivo della visita era esporre alla sindaca il nuovo progetto che l’ex numero 10 ha in mente: un centro sportivo, che “raddoppi” quello storico della Longarina, ma in questo caso dedicato al padel.

Nessun impegno istituzionale in programma. La visita rigurdara solo la sfera privata, tanto che ad accompagnare Totti doveva esserci inizialmente la moglie Ilary, che poi è stata trattenuta da altri impegni, e al suo posto è andato il padre, cioè il suocero di Francesco. Riguardo il progetto, l’area ancora non sarebbe stata individuata, anche se la zona potrebbe essere quella a Sud di Roma.