Totti, un agente per la regina

Prosegue la ricerca di Francesco Totti per trovare il campione del futuro, un obiettivo che si è prefissato dal giorno in cui ha lasciato la Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

L’ex attaccante sta lavorando su più fronti assieme al suo staff per tenere sotto controllo più giovani talenti possibile non solo in Italia, ma anche in Europa. Ed è proprio su queste basi che è nata la Totti Soccer School Academy, una rete di scuole calcio che manterranno gli standard e le linee guida imposti da Francesco e il suo staff, e allo stesso tempo daranno modo a centinaia di piccoli calciatori di apprendere metodi d’allenamento all’avanguardia e magari un giorno diventare grandi campioni.

La prima scuola calcio ad entrare nella scuderia è la User Companies Ltd a Crawley (45 chilometri da Londra), l’accordo prevede il diritto di prelazione sui giovani calciatori per proseguire il processo di crescita all’interno dei gruppi della Totti Soccer School, dall’Under 16 fino alla prima squadra. Un progetto ideato dal Ceo Venanzio D’Alessio che sarà sviluppato anche in Italia e che ha l’obiettivo di formare i campioni di domani attraverso protocolli dirigenziali, tecnici e comunicativi.

L’ennesimo investimento di Totti nella sua scuola calcio per la quale ha anche ideato e disegnato la maglietta per tutte le squadre di livello agonistico. Un lavoro che proseguirà con il potenziamento del centro sportivo alla Longarina per renderlo ancora di più moderno e funzionale con l’obiettivo di attirare giovani calciatori, analizzarli e seguirli per la scalata verso il mondo dei professionisti. D’altronde era questo l’obiettivo di Totti quando ha partecipato al corso da manager a Londra e ha fondato le società CT10 e IT Scouting.

Nella prima figura Giovanni Demontis al 51%, un giovane agente romano che avrà il compito di scovare talenti in giro per il mondo assieme al suo staff. La seconda, invece, si occupa di prestare servizi nel settore delle attività sportive e dello spettacolo sia in Italia che all’estero e Totti figura come rappresentate unico.

E chissà se un giorno Totti e la Roma si troveranno seduti a un tavolo a trattare il cartellino di un giovane talento, tutto lascia pensare che si tratta di un futuro non troppo lontano.