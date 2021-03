Totti, storia di un uomo che divenne Capitano

“Questa serie va vista: è simpatica ed emozionante. E mi ha fatto scoprire cose del mio carattere che neanch’io conoscevo”, dice Francesco Totti presentando la serie tv che debutta il 19 marzo Sky Atlantic e Now. Nei sei episodi – si legge su ‘Il Messaggero’ – il racconto epico si mischia alla commedia. Al centro c’è Totti, visto per la prima volta nella sua quotidianità e seguito nei 18 mesi tormentati che precedono il suo addio alle partite. Speravo de morì prima diceva lo striscione srotolato all’Olimpico in lacrime quel fatidico 28 maggio 2017 durante Roma-Genoa con cui Totti abbandonò il calcio giocato: per il copyright di quella frase struggente, il tifoso Giovanni Lazzarini “ha ricevuto i diritti”, assicura Mario Gianani, produttore della serie.

“Abbiamo cercato di bilanciare il tono epico della storia con la leggerezza”, sintetizza Ribuoli. “Il mio Spalletti non è il cattivo bensì l’antagonista di Totti”, spiega Tognazzi, “l’addio del campione è scaturito da un disagio reciproco, dall’incomunicabilità tra i due. Io non ho cercato il torto o la ragione, ho voluto mettere in risalto il lato sentimentale di quello scontro e il credo calcistico del mister, sempre pronto ad anteporre la squadra ai singoli giocatori”. Nei panni di mamma Fiorella, Monica Guerritore: “Il suo personaggio racchiude la romanità e la forza delle madri. Tiene in piedi la famiglia, come tutte le donne”. Colangeli è il taciturno papà Enzo: “Me lo sono sentito vicino, avrei poi voluto chiedergli come me la sono cavata”. Conclude Greta Scarano: “È stato bellissimo fare Ilary che da 20 anni ha con Totti un rapporto solidissimo”.