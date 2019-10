Totti, la prima contro i giallorossi è un “calciotto” verso il passato

Francesco Totti torna a regalare spettacolo in campo, ma esce sconfitto con la sua Totti Sporting Club per 6-3 contro la Roma C8 di David Di Michele, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Nel match di Seria A1 di calcio a 8 che si è disputato al centro sportivo della Longarina, l’ex numero 10 ha messo a segno una tripletta contro una formazione che porta il nome del club in cui ha militato per 25 anni e che, grazie a corsa e dinamismo, ha messo alle corde la squadra di Cancellieri.

I primi due gol sono arrivati con due tiri all’altezza della trequarti, il terzo, invece, su punizione guadagnata da Vucinic piazzato al centro dell’attacco. Una coppia che ha strappato gli applausi della tribuna con Francesco libero di spaziare in campo come ai vecchi tempi e Mirko punto di riferimento davanti. Non sono mancate le polemiche del montenegrino quando i suoi compagni sotto di due reti facevano fatica a rincorrere gli avversari, ne ha approfittato De La Vallè che, proprio in casa Totti, ha chiuso la partita con un cucchiaio.

Anche ieri sera alla Longarina la tribuna era gremita di famiglie, qualche papà spiegava ai propri bambini chi fosse il calciatore con il numero 10 sulla schiena.

Un talento senza età quello di Totti che ha sposato per l’intera carriera la Roma a cui ha detto addio lo scorso giugno per divergenze con l’attuale proprietà.