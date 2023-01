Totti-Ilary verso l’accordo nell’interesse dei tre figli. Per loro niente scorciatoie

Dopo la “guerra del guardaroba”, combattuta da Francesco Totti e Ilary Blasi a colpi di Rolex, borsette e scarpe griffate fatte reciprocamente sparire, adesso tra i due coniugi si è aperto uno spiraglio di pace. Stanno lavorando, tramite i loro rispettivi legali, a un accordo “tombale”, in modo da evitare di tornare davanti a un giudice. La “deadline” per firmare una separazione consensuale è rappresentata dalla prima udienza della separazione giudiziale, fissata per il 14 marzo davanti al presidente del Tribunale di Roma. Ci sono, quindi, ancora due mesi di tempo per trovare la quadra sull’affidamento condiviso dei tre figli (che potrebbero a loro volta separarsi, andando a vivere chi prevalentemente con la madre e chi prevalentemente con il padre) e sull’eventuale assegno di mantenimento che dovrebbe spettare alla conduttrice tv. Nella separazione consensuale, ovviamente, verrebbe incluso anche l’accordo sulla spartizione di Rolex, gioielli, borse e scarpe contese. Considerato che la causa per la separazione di Totti e Ilary è stata iscritta al ruolo prima del 28 febbraio 2023, anche se non dovessero arrivare a un accordo extragiudiziale, per la coppia vip non si applicherebbe comunque la nuova procedura prevista dal rito unico per le separazioni, che entra in vigore dal primo marzo.